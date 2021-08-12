Смотрите в этом выпуске: вертолет с туристами рухнул в озеро на Камчатке; борьбу с коронавирусом, проблемы системы здравоохранения и газификацию Владимир Путин обсудил с врио главы Тувы; развитие истории с разливом нефти под Новороссийском; в России отмечают День Военно-воздушных сил; в США разразился очередной скандал с Хантером Байденом; третий из пятерых участников побега из следственного изолятора в Истре сдался полиции; в Германии резонанс вызвала выставка, посвященная нацистскому прошлому немецких семей; запрещенное в России движение «Талибан» объявило о захвате Кандагара; гендиректор и главный конструктор «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» арестован на два месяца.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.