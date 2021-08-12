Открытый эфир. Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму 25.06.2021

Открытый эфир. Скандалы на ОИ в Токио и мутации COVID 09.08.2021

Открытый эфир. Судейство на Олимпиаде и проклятья за объятья 10.08.2021

Открытый эфир. В ожидании кризиса и грязная ядерная программа Киева 11.08.2021

- НАТО И США готовятся к горячей войне с Россией? Американская исследовательская компания RAND Corporation, которую называют “теневым ЦРУ”, выпустила доклад под названием “Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов”

- 3 сценария падения НАТО. Один из аналитиков RAND Corporation пришел к выводу, что в случае военного конфликта в балтийском регионе войска Североатлантического Альянса потерпят полное фиаско.

- Горячее лето в Донбассе. Почему именно сейчас вновь до предела обострилась обстановка на Юго-Востоке Украины?

- Простить нацистских преступников? В Бабьем Яру, где фашисты уничтожили сто тысяч человек, художник-концептуалист из Сербии Марина Абрамович возводит "Хрустальную стену плача".

- Люблинский треугольник. Зачем год назад министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины учредили новое антироссийское объединение?

- Передозировка Рейхом. Сенсационная книга-разоблачение немецкого писателя и сценариста Нормана Олера. Что еще, кроме жалования и боевого оружия, полагалось всем бойцам Вермахта? Что такое первитин? Как этот сильнодействующий препарат меняет сознание?

Смотрите онлайн Открытый эфир Планы НАТО на войну и Люблинский треугольник (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.