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Открытый эфир. Планы НАТО на войну и Люблинский треугольник 12.08.2021

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Открытый эфир 12.08.2021. Планы НАТО на войну и Люблинский треугольник
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Открытый эфир - Планы НАТО на войну и Люблинский треугольник (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- НАТО И США готовятся к горячей войне с Россией? Американская исследовательская  компания RAND Corporation, которую называют “теневым ЦРУ”, выпустила доклад под названием “Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов”

 

- 3 сценария падения НАТО. Один из аналитиков RAND Corporation пришел к выводу, что в случае военного конфликта в балтийском регионе войска Североатлантического Альянса потерпят полное фиаско.

 

- Горячее лето в Донбассе. Почему именно сейчас вновь до предела обострилась обстановка на Юго-Востоке Украины?

 

- Простить нацистских преступников? В Бабьем Яру, где фашисты уничтожили  сто тысяч человек, художник-концептуалист из Сербии Марина Абрамович возводит "Хрустальную стену плача".

 

- Люблинский треугольник. Зачем год назад министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины учредили новое антироссийское объединение?

 

- Передозировка Рейхом. Сенсационная книга-разоблачение немецкого писателя и сценариста Нормана Олера. Что еще, кроме жалования и боевого оружия, полагалось всем бойцам Вермахта? Что такое первитин? Как этот сильнодействующий препарат меняет сознание?

 

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