Комментариев: 1

Галина

Да, этот негодяй Познер подло использовал Россию для того, чтобы вылезти наверх, а теперь поливает дерьмом. А, как я помню, он говорил прямо противоположное при Советах. Помню хорошо. Тогда было выгодно. А теперь можно подличать. Сволочь.