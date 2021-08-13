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Соловьёв LIVE. «Подлец и негодяй»: Жириновский отчитал Познера после его слов о «русском мире» 13.08.2021

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Соловьёв LIVE 13.08.2021. «Подлец и негодяй»: Жириновский отчитал Познера после его слов о «русском мире»
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Соловьёв LIVE - «Подлец и негодяй»: Жириновский отчитал Познера после его слов о «русском мире» (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Подлец и негодяй»: Жириновский отчитал Познера после его слов о «русском мире» (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Галина
13 Августа 2021, 14:15
Да, этот негодяй Познер подло использовал Россию для того, чтобы вылезти наверх, а теперь поливает дерьмом. А, как я помню, он говорил прямо противоположное при Советах. Помню хорошо. Тогда было выгодно. А теперь можно подличать. Сволочь.
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