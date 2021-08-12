9 августа Александр Лукашенко восемь часов и 17 минут отвечал на вопросы журналистов. Дата пресс-конференции была выбрана неслучайно. В этот день исполнился ровно год после оглашения итогов последних президентских выборов в Белоруссии. Год, разделивший новейшую историю страны на «до» и «после». Год массовых волнений, неудачной попытки госпереворота и беспрецедентного давления Запада на Минск. Год, в течение которого Белоруссия оказалась почти в кольце врагов. Впрочем, проигравшим в этой схватке Александр Григорьевич себя не считает.

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