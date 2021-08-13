Телеканал Дождь - Взрыв в автобусе в Воронеже. Декларации кандидатов от «Единой России». Прощание с Сергеем Ковалевым (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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В больнице Воронежа умерла женщина, пострадавшая при взрыве автобуса вечером 12 августа. Она стала второй жертвой взрыва, сообщи губернатор региона Александр Гусев, передает ТАСС.
Основной версией взрыва называется техническая — автобус мог быть неисправен или в его конструкцию вносили изменения. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, поражающих элементов и других признаков теракта на месте взрыва не обнаружили.
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