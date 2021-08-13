Хамство и «колхоз-стайл» Лукашенко: как долго будут терпеть «крепостные»? (Богдан Безпалько)

О возбуждении нового уголовного дела против Леонида Волкова и Ивана Жданова сообщил Следственный комитет России. Обоим навальнистам инкриминируют финансирование экстремистских организаций. И так совпало, что это обвинение озвучили аккурат после бегства «пламенной революционерки» Любы Соболь

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