Политическая Россия - Любка сдала? Новое уголовное дело против навальнят (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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О возбуждении нового уголовного дела против Леонида Волкова и Ивана Жданова сообщил Следственный комитет России. Обоим навальнистам инкриминируют финансирование экстремистских организаций. И так совпало, что это обвинение озвучили аккурат после бегства «пламенной революционерки» Любы Соболь
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