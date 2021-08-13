Важное. Угрозы Кремля за "Крымскую платформу". Военные базы США в Украине

"СМОТРЯЩИЕ". ГОРДОН: Лукашенко – политическое животное, белорусы никогда его не простят

Обсуждаемые темы:

- Берлинская стена, Стена на Донбассе

- Крымская платформа

- Меркель заедет в РФ перед Украиной

- Визит Зеленского в США

- ПВО США в Украине

- Арестович предложил разделить понятия" русский " и "российский"

- Скандал с Магучіх

- Подготовка ко Дню Независимости

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