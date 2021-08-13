НАШ - Марафон. Меркель едет к Путину перед встречей с Зеленским. "Крымская платформа" (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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Обсуждаемые темы:
- Берлинская стена, Стена на Донбассе
- Крымская платформа
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