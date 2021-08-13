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Место встречи. Те же грабли 13.08.2021

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Место встречи 13.08.2021. Те же грабли
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Место встречи - Те же грабли (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как последователи Мавроди безнаказанно обманывают россиян? Сколько еще наш народ будет вестись на сказки о красивой жизни? И как звезды шоу-бизнеса зарабатывают на неуспешных и глупых россиянах?
Ждет ли Россию новая война в Афганистане? Может ли вывод войск США быть спланированной компанией против Москвы? И почему никому так и не удалось победить террористическое движение на Ближнем Востоке?

 

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