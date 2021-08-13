Как последователи Мавроди безнаказанно обманывают россиян? Сколько еще наш народ будет вестись на сказки о красивой жизни? И как звезды шоу-бизнеса зарабатывают на неуспешных и глупых россиянах?

Ждет ли Россию новая война в Афганистане? Может ли вывод войск США быть спланированной компанией против Москвы? И почему никому так и не удалось победить террористическое движение на Ближнем Востоке?

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