НАШ - Пятница. Вечер. Меркель, Путин, Зеленский, Байден - решат судьбу Украины (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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Обсуждаемые темы:
1. Резников заявил, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие и допустил размещение американских ПВО в Украине
2. Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне
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