Обсуждаемые темы:

1. Резников заявил, что Россия может разместить в Крыму ядерное оружие и допустил размещение американских ПВО в Украине

2. Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне

3. Визит Меркель в Киев. О чем будут говорить с Зеленским

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Меркель, Путин, Зеленский, Байден - решат судьбу Украины (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.