Остался только Кабул, талибы захватили почти все крупные города Афганистана, уход американских военных может превратить регион в центр мирового терроризма. Смертельная перестрелка в Великобритании, мужчина устроил хаотичную стрельбу на юго-востоке Англии, известно о шести погибших, среди которых его мать, брат и пятилетняя девочка, тело самого нападавшего также нашли на месте преступления.

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