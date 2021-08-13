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Время покажет 13.08.2021
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Время покажет (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Остался только Кабул, талибы захватили почти все крупные города Афганистана, уход американских военных может превратить регион в центр мирового терроризма. Смертельная перестрелка в Великобритании, мужчина устроил хаотичную стрельбу на юго-востоке Англии, известно о шести погибших, среди которых его мать, брат и пятилетняя девочка, тело самого нападавшего также нашли на месте преступления.

 

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