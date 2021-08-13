Константин Сёмин - Взрыв в Воронеже. Талибы под Кабулом. Рельсы Лукашенко. Галопом по Европам (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Биржевая цена 92-го бензина снова побила исторический максимум;
- Ипотечный бум затягивает всё более бедные слои населения;
- Российское вино пало жертвой импортозамещения;
- Непогода ударила и по урожаю зерновых во всё мире, заявили в Минсельхозе США;
- В Воронеже взорвался пассажирский автобус - двое погибли и около 20 ранены;
- В России за сутки от ковида умерли 815 пациентов;
- Казахские власти назвали рейды против русскоязычных пещерным национализмом;
- Талибы в 50 километрах от Кабула, столица обесточена;
- Лукашенко рассказал о том, как передавать власть новому поколению.
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