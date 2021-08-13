В этом выпуске:

- Биржевая цена 92-го бензина снова побила исторический максимум;

- Ипотечный бум затягивает всё более бедные слои населения;

- Российское вино пало жертвой импортозамещения;

- Непогода ударила и по урожаю зерновых во всё мире, заявили в Минсельхозе США;

- В Воронеже взорвался пассажирский автобус - двое погибли и около 20 ранены;

- В России за сутки от ковида умерли 815 пациентов;

- Казахские власти назвали рейды против русскоязычных пещерным национализмом;

- Талибы в 50 километрах от Кабула, столица обесточена;

- Лукашенко рассказал о том, как передавать власть новому поколению.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Взрыв в Воронеже. Талибы под Кабулом. Рельсы Лукашенко. Галопом по Европам (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.