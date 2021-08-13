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Открытый эфир. Признание Протасевича и нью-йоркский штамм COVID 13.08.2021

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Открытый эфир 13.08.2021. Признание Протасевича и нью-йоркский штамм COVID
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Открытый эфир - Признание Протасевича и нью-йоркский штамм COVID (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Вскрытые камеры. Американский телеканал СNN выдал репортаж о якобы тайном лагере для политзаключенных недалеко от Минска. Как военную часть ПВО журналисты из США превратили на бумаге в тайную тюрьму белорусского ГУЛАГа?

 

- Первое признание. Грязные политики, польские спецслужбы, черный нал и нацисты - оппозиционный блогер Роман Протасевич дал сенсационное интервью телеканалу РТ.

 

- Доказательство от противника. Как работает секретная программа для военных Нещалежной НАТО ДИП. Где высшие чины ВСУ получают североатлантическое образование?

 

- Доктор и хаос. Чем опасен нью-йорский штамм коронавируса под названием Йота? Почему американцы молчали о нем несколько месяцев?

 

- Битва за корону. Почему ведущие китайские СМИ уверяют, что смертельная зараза, поразившая весь мир, вышла из военной секретной американской биолаборатории в Форте Детрик?

 

- Пример заразителен. Впервые на телевидении. Откровения участника кровавого японского секретного отряда 731.

 

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