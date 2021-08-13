Взрыв в Воронеже. Лавров про Лукашенко и Крым. Припадок русофобии в СНГ. Спецэфир

«Подлец и негодяй»: Жириновский отчитал Познера после его слов о «русском мире»

В эфире — Евгений Тишковец и шоу «Так точн°»!

- Мезоциклон устроил библейский потоп на Кубани и в Крыму! Когда вернется курортная погода?

- Сколько еще будут гореть леса Якутии?

- Зачем нужен переход на «новый» климат?

- Какие выходные нас ждут и что с летом?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Большая вода на Кубани и в Крыму. Сколько будут гореть леса Якутии? Так точн° (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.