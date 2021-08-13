Телеканал Дождь - Новые «экстремисты» в Беларуси. Арест Риты Флорес из Pussy Riot. Конфликт вокруг «Natura Siberica» (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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Суд центрального района Минска признал экстремистскими материалы белорусского новостного сайта Tut.by и его соцсетей, а также нового проекта Zerkalo.io, сообщает редакция Zerkalo.io. Теперь распространение материалов с сайтов и соцсетей этих ресурсов будет считаться административным правонарушением.
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала арест по статье о неповиновении полиции. Видео задержания опубликовал телеграм-канал Sota.
Сотрудники Natura Siberica — всего 164 человека — написали открытое письмо, где выразили категорическое несогласие с назначением на пост президента компании Сергея Буйлова. Его в 2017 году нанял сам создатель Natura Siberica Андрей Трубников, но через год с небольшим уволил, так как был недоволен его работой.
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