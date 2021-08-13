Аннексия Крыма, создание контролируемых Россией псевдореспублик на территории Луганской и Донецкой областей, террористические акты, пропаганда с целью дестабилизации политической ситуации в Украине и торговые войны – все это пазлы одной картины: российско-украинской войны, которая продолжается уже восемь лет. А вот какие обсуждения этих событий происходили в студии "свободы слова Савика Шустера" за прошедший год.

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Российско-украинская война: самое важное (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.