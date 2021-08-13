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Свобода слова Савика Шустера. Российско-украинская война: самое важное 13.08.2021

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Свобода слова Савика Шустера 13.08.2021. Российско-украинская война: самое важное
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Свобода слова Савика Шустера - Российско-украинская война: самое важное (13 Августа 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 13 Августа 2021

Аннексия Крыма, создание контролируемых Россией псевдореспублик на территории Луганской и Донецкой областей, террористические акты, пропаганда с целью дестабилизации политической ситуации в Украине и торговые войны – все это пазлы одной картины: российско-украинской войны, которая продолжается уже восемь лет. А вот какие обсуждения этих событий происходили в студии "свободы слова Савика Шустера" за прошедший год.

 

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