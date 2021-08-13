Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Талибы* взяли Кандагар и Герат
- Русофобия на постсоветском пространстве
- Украина в руках финансовых кукловодов Запада
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена
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