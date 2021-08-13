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Соловьёв LIVE. СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ 13.08.2021

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Соловьёв LIVE 13.08.2021. СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 13 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Талибы* взяли Кандагар и Герат
- Русофобия на постсоветском пространстве
- Украина в руках финансовых кукловодов Запада

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Алексей
13 Августа 2021, 21:31
Все правильно говорите!
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ттт
13 Августа 2021, 22:38
об этом- вкладв рф в эти страны- надо все время говорить,чтобы люди знали
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