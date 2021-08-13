Взрыв в Воронеже. Лавров про Лукашенко и Крым. Припадок русофобии в СНГ. Спецэфир

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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Талибы* взяли Кандагар и Герат

- Русофобия на постсоветском пространстве

- Украина в руках финансовых кукловодов Запада

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Талибы* взяли Кандагар. Русофобия в бывшем СССР. СМЕРШ (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.