Хамство и «колхоз-стайл» Лукашенко: как долго будут терпеть «крепостные»? (Богдан Безпалько)

Угрозы внутреннего характера являются наиболее опасными для общества, считает министр обороны России Сергей Шойгу.

Людям видны внешние угрозы. В таких случаях ясно, кто именно представляет опасность, чем вооружен противник. Становится понятно, как противостоять этому и как бороться, заметил Шойгу. Однако существует и другая часть, которая в последние десятилетия приобретает основную опасность для любого государства.

«Это внутренняя угроза. Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — подчеркнул он.

Смотрите онлайн Политическая Россия Шойгу назвал главного Врага России: "Он внутри страны и он устроит здесь Югославию" (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.