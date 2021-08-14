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Соловьёв LIVE. Сатановский ставит мрачную жирную точку в вопросе русофобии 14.08.2021

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Соловьёв LIVE 14.08.2021. Сатановский ставит мрачную жирную точку в вопросе русофобии
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Соловьёв LIVE - Сатановский ставит мрачную жирную точку в вопросе русофобии (14 Августа 2021)

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Опубликовано: 14 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Евгений Сатановский нашел лекарство от русофобии, но есть проблема — отсутствие политической воли.

 

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