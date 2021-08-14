Анна Сочина побывала на предпоказе фильма Солнцепек, посвященного событиям в Луганской области весной 2014-го года. Сейчас картина уже идет в кинотеатрах. Солнцепек стал важным шагом на пути к осмыслению донбасского конфликта, который в культурном плане у нас освещается мало - острая тема. Но это необходимо делать, иначе войну на Донбассе осмыслят другие режиссеры, перевернув все с ног на голову. Впрочем, они уже это делают. Почему еще важно посмотреть этот фильм? Ответ в обзоре.

Смотрите онлайн Политическая Россия Солнцепек. Фильм о Донбассе, который НУЖНО было снять (14 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.