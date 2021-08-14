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Политическая Россия. Солнцепек. Фильм о Донбассе, который НУЖНО было снять 14.08.2021

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Политическая Россия 14.08.2021. Солнцепек. Фильм о Донбассе, который НУЖНО было снять
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Политическая Россия - Солнцепек. Фильм о Донбассе, который НУЖНО было снять (14 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Августа 2021

Анна Сочина побывала на предпоказе фильма Солнцепек, посвященного событиям в Луганской области весной 2014-го года. Сейчас картина уже идет в кинотеатрах. Солнцепек стал важным шагом на пути к осмыслению донбасского конфликта, который в культурном плане у нас освещается мало - острая тема. Но это необходимо делать, иначе войну на Донбассе осмыслят другие режиссеры, перевернув все с ног на голову. Впрочем, они уже это делают. Почему еще важно посмотреть этот фильм? Ответ в обзоре.

 

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