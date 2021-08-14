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Дождь. Талибы захватывают Афганистан. Рекорд смертности от ковида в России. Наводнение в Турции 14.08.2021

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Телеканал Дождь 14.08.2021. Талибы захватывают Афганистан. Рекорд смертности от ковида в России. Наводнение в Турции
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Телеканал Дождь - Талибы захватывают Афганистан. Рекорд смертности от ковида в России. Наводнение в Турции (14 Августа 2021)

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Опубликовано: 14 Августа 2021

Боевики запрещенного в России террористического движения захватывают все больше районов Афганистана. По некоторым оценкам, террористы уже контролируют более 80% территории страны. Только за последние несколько дней радикальные исламисты объявили о захвате Кандагара, второго по величине города в Афганистане, а также резиденции губернатора провинции Герат на западе страны. Герат — третий по величине город Афганистана. 

 

За последние сутки в России от коронавируса умерли 819 человек, сообщили в оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии. 

 

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