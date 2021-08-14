В очередном выпуске видеоблога продолжил начатую ранее тему Афганистана. Объяснил, почему США вывели войска, оставив всё оружие и технику, а также зачем они нанесли бомбовый удар по уже занявшим позиции талибам*, и как это совпало с визитом их делегации в Россию и Китай.

* Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ – террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации

Смотрите онлайн Николай Стариков Афганистан – США прощаются, но не уходят (14 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.