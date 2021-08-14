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Николай Стариков. Афганистан – США прощаются, но не уходят 14.08.2021

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Николай Стариков 14.08.2021. Афганистан – США прощаются, но не уходят
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Николай Стариков - Афганистан – США прощаются, но не уходят (14 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 14 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске видеоблога продолжил начатую ранее тему Афганистана. Объяснил, почему США вывели войска, оставив всё оружие и технику, а также зачем они нанесли бомбовый удар по уже занявшим позиции талибам*, и как это совпало с визитом их делегации в Россию и Китай.

 

* Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ – террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации

 

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