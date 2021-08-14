Политическая Россия - Откуда у депутата деньги на щедрые подарки (14 Августа 2021)
Опубликовано: 14 Августа 2021
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Щедрый подарок – сумму в миллион долларов – сделал олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву его земляк, депутат Госдумы Магомед Гаджиев, сообщают СМИ. К спортсмену вопросов нет, а вот к самому парламентарию они возникли – ведь подаренная им сумма превышает его доход за последние 10 лет декларирования доходов
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