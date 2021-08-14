14 августа в Новопушкинском сквере в Москве депутаты от КПРФ провели встречу с избирателями. На мероприятии, по оценкам корреспондента Дождя, было около 150-200 человек. На встрече выступал депутат Госдумы и первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Он говорил о том, что вакцинация от коронавируса должна быть строго добровольной, а принуждение к ней под угрозой увольнением недопустимо. Активистка движения «Родители Москвы» Алена Пашина также говорила о недопустимости принуждения к вакцинации, приведя в пример блокировку соцкарт непривитым пенсионерам. Глава аналитической службы КПРФ Сергей Обухов поднял проблему якутских пожаров, отметив, что российские власти направляют самолеты в Грецию и Турцию, тогда как для тушения пожаров на территории собственной страны сил авиации не хватает.

В провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился пожарный самолет типа «Бериев-200», арендованный у России. При крушении погибли пятеро российских военных и трое граждан Турции, указывавших экипажу очаги пожаров.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Как прошла акция КПРФ. В Турции разбился пожарный самолет с россиянами. 8 лет Telegram (14 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.