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Дождь. Как прошла акция КПРФ. В Турции разбился пожарный самолет с россиянами. 8 лет Telegram 14.08.2021

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Телеканал Дождь 14.08.2021. Как прошла акция КПРФ. В Турции разбился пожарный самолет с россиянами. 8 лет Telegram
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Телеканал Дождь - Как прошла акция КПРФ. В Турции разбился пожарный самолет с россиянами. 8 лет Telegram (14 Августа 2021)

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Опубликовано: 14 Августа 2021

14 августа в Новопушкинском сквере в Москве депутаты от КПРФ провели встречу с избирателями. На мероприятии, по оценкам корреспондента Дождя, было около 150-200 человек. На встрече выступал депутат Госдумы и первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Он говорил о том, что вакцинация от коронавируса должна быть строго добровольной, а принуждение к ней под угрозой увольнением недопустимо. Активистка движения «Родители Москвы» Алена Пашина также говорила о недопустимости принуждения к вакцинации, приведя в пример блокировку соцкарт непривитым пенсионерам. Глава аналитической службы КПРФ Сергей Обухов поднял проблему якутских пожаров, отметив, что российские власти направляют самолеты в Грецию и Турцию, тогда как для тушения пожаров на территории собственной страны сил авиации не хватает. 

 

В провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился пожарный самолет типа «Бериев-200», арендованный у России. При крушении погибли пятеро российских военных и трое граждан Турции, указывавших экипажу очаги пожаров.

 

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