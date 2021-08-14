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Соловьёв LIVE. Крушение Бе-200. Нацисты пришли за Зеленским. Талибы* захватывают Афганистан. Спецэфир 14.08.2021

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Соловьёв LIVE 14.08.2021. Крушение Бе-200. Нацисты пришли за Зеленским. Талибы* захватывают Афганистан. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Крушение Бе-200. Нацисты пришли за Зеленским. Талибы* захватывают Афганистан. Спецэфир (14 Августа 2021)

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Опубликовано: 14 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск! В студии - Дмитрий Дробницкий.

- Крушение самолёта Бе-200 в Турции
- Путин провёл совещание по ликвидации ЧС
- Талибы* захватывают ключевые города в Афганистане
- Новый виток русофобии на Украине

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Крушение Бе-200. Нацисты пришли за Зеленским. Талибы* захватывают Афганистан. Спецэфир (14 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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