В то время, пока наша зависимость от импортных комплектующих в промышленности растет, собственные заводы сносятся, а на их месте вырастают гигантские ЖК - настоящие "человейники". Да, какие-то предприятия уже не способны принести пользу отечественной промышленности, однако многие еще можно спасти. Сейчас заводы уничтожаются в два счета - это очень просто сделать. Но схему пора менять, иначе зависимость от импорта продолжит расти, а мы превратимся в страну услуг.

Смотрите онлайн Политическая Россия Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт (15 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.