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Политическая Россия. Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт 15.08.2021

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Политическая Россия 15.08.2021. Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт
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Политическая Россия - Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт (15 Августа 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Августа 2021

В то время, пока наша зависимость от импортных комплектующих в промышленности растет, собственные заводы сносятся, а на их месте вырастают гигантские ЖК - настоящие "человейники". Да, какие-то предприятия уже не способны принести пользу отечественной промышленности, однако многие еще можно спасти. Сейчас заводы уничтожаются в два счета - это очень просто сделать. Но схему пора менять, иначе зависимость от импорта продолжит расти, а мы превратимся в страну услуг.

 

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