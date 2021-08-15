Политическая Россия - Арест учёного: США украли технологию российского гиперзвука (15 Августа 2021)
Опубликовано: 15 Августа 2021
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Подозреваемым по делу о государственной измене стал Александр Куранов – генеральный директор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем". Его задержала ФСБ, и эта ситуация может свидетельствовать о попытках США украсть секреты новейшего отечественного оружия
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