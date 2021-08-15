Шойгу назвал главного Врага России: "Он внутри страны и он устроит здесь Югославию"

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Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт

Подозреваемым по делу о государственной измене стал Александр Куранов – генеральный директор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем". Его задержала ФСБ, и эта ситуация может свидетельствовать о попытках США украсть секреты новейшего отечественного оружия

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