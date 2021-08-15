Телеканал Дождь - Талибы захватили Афганистан. Антон Фургал - о снятии его с выборов в Госдуму. Протесты во Франции (15 Августа 2021)
Опубликовано: 15 Августа 2021
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Движение «Талибан»* заявило, что контролирует 100% территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на движение. Представитель «Талибана»* заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения.
Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не допустили до выборов в Госдуму, сообщает Znak.com. Фургал собирался идти на выборы самовыдвиженцем по 70 округу, по которому ранее в Госдуму избирался его отец. Накануне он сообщил, что собрал почти 16 тысяч подписей за свое выдвижение, более 2,5 тысячи из них были признаны недействительными.
*Решением Верховного суда России организация «Талибан» признана террористической и запрещена на территории РФ
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