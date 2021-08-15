То, что творится с погодой и то, что она творит, стало предметом обсуждений на высшем уровне, беспрецедентными Владимир Путин назвал природные бедствия в ряде регионов. Главными стали пожары в Якутии и более, чем обильные осадки на черноморском побережье. Президент провел совещание, новейшие технологии позволяют мгновенно соединять Ново-Огарево с местами за тысячи километров, где идет борьба со стихией.

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