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«Сложнейшая ситуация»: как Украина попалась на крючок кукловодов Запада

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Семён Багдасаров.

Говорим о ситуации в Афганистане: в столицу страны Кабул вошли талибы*, президент страны Ашраф Гани подал в отставку, бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали теперь глава переходного правительства.

Как будет развиваться ситуация в регионе дальше? Обсудим в нашем эфире с экспертами.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Талибы* взяли Кабул. Президент Афганистана ушёл в отставку. Что будет дальше? Спецэфир (15 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.