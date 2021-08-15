Телеканал Дождь - Талибы захватили Афганистан. Новая книга про Навального. Киев: столкновения полиции с националистами (15 Августа 2021)
Опубликовано: 15 Августа 2021
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Движение «Талибан»* заявило, что контролирует 100% территории Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на движение. Представитель «Талибана» заявил, что иностранцы должны покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным местного телеканала TOLO News, Гани уехал из страны.
В Европе вышла новая книга о политике Алексее Навальном: трое политологов написали биографию оппозиционера под названием «Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?».
*Решением Верховного суда России организация «Талибан» признана террористической и запрещена на территории РФ
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