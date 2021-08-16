Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Захват Афганистана. Рекордная смертность от ковида. Фестиваль Signal. Варламов 16.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.08.2021. Захват Афганистана. Рекордная смертность от ковида. Фестиваль Signal. Варламов
16.08.2021 16.08.2021 15.08.2021 15.08.2021 14.08.2021 14.08.2021 13.08.2021 13.08.2021 13.08.2021 12.08.2021
Еще

Телеканал Дождь - Захват Афганистана. Рекордная смертность от ковида. Фестиваль Signal. Варламов (16 Августа 2021)

38 просмотров
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Августа 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Захват Афганистана. Рекордная смертность от ковида. Фестиваль Signal. Варламов (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Анатолий Шарий. Украинские наци ищут нового папика 16.08.2021Место встречи. Ужас без конца 16.08.2021Время покажет 16.08.2021НАШ. Марафон. Медведева, Савченко. Власть теряет улицу. Меркель в Украине. Триумф талибов 16.08.2021От трёх до пяти 15.08.2021Персонально ваш. Виталий Шкляров 16.08.2021Политическая Россия. "Просто шуток" не бывает. Шутка - всегда мощное оружие (Платон Беседин) 16.08.2021Армен Гаспарян. Урок Байдена для Киева и Тихановской, литовские убытки от собственной тупости 16.08.2021Режим рухнул. Президент сбежал. Это полный крах. Что будет дальше 16.08.2021Дождь. Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу 16.08.202160 минут. По горячим следам. Американцы бегут из Кабула 16.08.2021Соловьёв LIVE. «Джин выпущен из бутылки»: Армен Гаспарян о причинах русофобии в СНГ и ее финансировании 16.08.2021Главное с Ольгой Беловой 15.08.2021Армен Гаспарян. Грандиозный успех Байдена с талибами и спасший всю планету Зюганов 16.08.2021Анатолий Шарий. Что случилось с мэром Кривого Рога 15.08.2021

Все ток-шоу