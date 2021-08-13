Утренний разворот - Майерс и Соломин. Эрлих. Дурново. Кабулов. Варламов (13 Августа 2021)
Опубликовано: 16 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Взрыв в Воронеже. Пожары в Якутии. Кац. Каспаров 13.08.2021
Еще
В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.
Спикеры и гости эфира:
- Эхономика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»
- Алексей Эрлих, врач-кардиолог
- Алексей Дурново, журналист «Эха Москвы»
- Замир Кабулов, специальный представитель Президента РФ по Афганистану
- Живой гвоздь - Илья Варламов, блогер
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Соломин. Эрлих. Дурново. Кабулов. Варламов (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.