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Утренний разворот. Майерс и Соломин. Эрлих. Дурново. Кабулов. Варламов 13.08.2021

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Утренний разворот 13.08.2021. Майерс и Соломин. Эрлих. Дурново. Кабулов. Варламов
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Утренний разворот - Майерс и Соломин. Эрлих. Дурново. Кабулов. Варламов (13 Августа 2021)

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Опубликовано: 16 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Маша Майерс и Алексей Соломин.

Спикеры и гости эфира:

- Эхономика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»

- Алексей Эрлих, врач-кардиолог

- Алексей Дурново, журналист «Эха Москвы»

- Замир Кабулов, специальный представитель Президента РФ по Афганистану

- Живой гвоздь - Илья Варламов, блогер

 

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