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Дождь. Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу 16.08.2021

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Телеканал Дождь 16.08.2021. Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу
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Телеканал Дождь - Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу (16 Августа 2021)

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Опубликовано: 16 Августа 2021

Боевики «Талибана» (запрещен в России) вошли в Кабул — столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну — вместе с семьей он направился в Таджикистан. После переговоров в президентском дворце в Кабуле было принято решение, что управление страной переходит временному совету. 


Преображенский районный суд Москвы в понедельник признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Вероника Полякова.

Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

 

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