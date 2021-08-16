Телеканал Дождь - Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу (16 Августа 2021)
Опубликовано: 16 Августа 2021
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Боевики «Талибана» (запрещен в России) вошли в Кабул — столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну — вместе с семьей он направился в Таджикистан. После переговоров в президентском дворце в Кабуле было принято решение, что управление страной переходит временному совету.
Преображенский районный суд Москвы в понедельник признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Вероника Полякова.
Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.
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