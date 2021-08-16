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Талибы захватили Афганистан. Антон Фургал - о снятии его с выборов в Госдуму. Протесты во Франции

Боевики «Талибана» (запрещен в России) вошли в Кабул — столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну — вместе с семьей он направился в Таджикистан. После переговоров в президентском дворце в Кабуле было принято решение, что управление страной переходит временному совету.



Преображенский районный суд Москвы в понедельник признал виновной пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Вероника Полякова.

Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы.

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