Политическая Россия - "Просто шуток" не бывает. Шутка - всегда мощное оружие (Платон Беседин) (16 Августа 2021)
Опубликовано: 16 Августа 2021
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Писатель Платон Беседин о шутках, которые несут в себе мощный заряд, и об ответственности, которую должны нести их авторы. А также о юморе, свойственном нашей эпохе и стендап-комиках, прячущих за смехом глупость и пустоту.
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