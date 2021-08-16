Солнцепек. Фильм о Донбассе, который НУЖНО было снять

Зачем сносить заводы, когда наша зависимость от импорта растёт

Писатель Платон Беседин о шутках, которые несут в себе мощный заряд, и об ответственности, которую должны нести их авторы. А также о юморе, свойственном нашей эпохе и стендап-комиках, прячущих за смехом глупость и пустоту.

Смотрите онлайн Политическая Россия "Просто шуток" не бывает. Шутка - всегда мощное оружие (Платон Беседин) (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.