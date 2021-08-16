60 минут. По горячим следам. Скончалась еще одна пострадавшая после взрыва автобуса в Воронеже 13.08.2021

Афганцы штурмуют самолеты, вывозящие из страны иностранцев. Панику не удается остановить даже огнем на поражение, который открывают американские солдаты. Пытаясь покинуть страну, афганцы в полном отчаянии цепляются за улетающие транспортники ВВС США.

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