«Сложнейшая ситуация»: как Украина попалась на крючок кукловодов Запада

Талибы* взяли Кабул. Президент Афганистана ушёл в отставку. Что будет дальше? Спецэфир

«Джин выпущен из бутылки»: Армен Гаспарян о причинах русофобии в СНГ и ее финансировании

Говорим о ситуации в Афганистане: в столицу страны Кабул вошли талибы*, президент страны Ашраф Гани подал в отставку, бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали теперь глава переходного правительства.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «День позора для США»: Яков Кедми о результатах американского эксперимента в Афганистане (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.