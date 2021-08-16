«Сложнейшая ситуация»: как Украина попалась на крючок кукловодов Запада

Талибы* взяли Кабул. Президент Афганистана ушёл в отставку. Что будет дальше? Спецэфир

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Говорим о ситуации в Афганистане: в столицу страны Кабул вошли талибы*. Как будет развиваться ситуация в регионе дальше?

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

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