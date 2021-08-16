Соловьёв LIVE - «Пойдет рикошетом!» Сатановский о тревожных последствиях победы талибов* для России (16 Августа 2021)
Опубликовано: 16 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Говорим о ситуации в Афганистане: в столицу страны Кабул вошли талибы*. Как будет развиваться ситуация в регионе дальше?
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена
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