Соловьёв LIVE - Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч (16 Августа 2021)
Опубликовано: 16 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Еще
АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. Сегодня говорим о ситуации в Афганистане, где талибы* захватили власть
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.