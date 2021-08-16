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Соловьёв LIVE. Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч 16.08.2021

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Соловьёв LIVE 16.08.2021. Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч
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Соловьёв LIVE - Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч (16 Августа 2021)

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Опубликовано: 16 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. Сегодня говорим о ситуации в Афганистане, где талибы* захватили власть

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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Комментариев: 1
Вовка Добрая Душа
16 Августа 2021, 20:05
Что происходит ? ... происходит осознание неизбежности ... упыри от страха присели и прищурились ....
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