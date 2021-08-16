Талибы* взяли Кабул. Президент Афганистана ушёл в отставку. Что будет дальше? Спецэфир

«Джин выпущен из бутылки»: Армен Гаспарян о причинах русофобии в СНГ и ее финансировании

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«Пойдет рикошетом!» Сатановский о тревожных последствиях победы талибов* для России

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. Сегодня говорим о ситуации в Афганистане, где талибы* захватили власть

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.