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Звезда LIVE. Талибан*. Угрозы для России 16.08.2021

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Звезда LIVE - Талибан*. Угрозы для России (16 Августа 2021)

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Опубликовано: 16 Августа 2021

Запрещённая в России организация «Талибан*» взяла власть в Афганистане. Президент бежал. США, Германия и Великобритания экстренно эвакуируют свои посольства. 

 

- Почему у талибов получилось так быстро захватить власть?
- Кто за ними стоит?
- Какая угроза для всей 
- Куда дальше двинется «Талибан*»? И есть ли угроза России?
- Почему США за 20 лет не смогли победить талибов?
- Как Байден сам себя обманул: три месяца назад он говорил, что США не будут эвакуировать посольство, как это было в Сайгоне. Но почему картинки до боли похожи? 
- Кто такие "Талибы" и как они связаны с боевиками Аль-Каиды* и ИГ* (запрещённых в Росси организаций)?
- Какова роль Пакистана в поддержке боевиков?

Ответы в авторском стриме Николая Матвеева.

 

*запрещённые организации на территории России

 

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