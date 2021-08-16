Запрещённая в России организация «Талибан*» взяла власть в Афганистане. Президент бежал. США, Германия и Великобритания экстренно эвакуируют свои посольства.

- Почему у талибов получилось так быстро захватить власть?

- Кто за ними стоит?

- Какая угроза для всей

- Куда дальше двинется «Талибан*»? И есть ли угроза России?

- Почему США за 20 лет не смогли победить талибов?

- Как Байден сам себя обманул: три месяца назад он говорил, что США не будут эвакуировать посольство, как это было в Сайгоне. Но почему картинки до боли похожи?

- Кто такие "Талибы" и как они связаны с боевиками Аль-Каиды* и ИГ* (запрещённых в Росси организаций)?

- Какова роль Пакистана в поддержке боевиков?

Ответы в авторском стриме Николая Матвеева.

*запрещённые организации на территории России

Смотрите онлайн Звезда LIVE Талибан*. Угрозы для России (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.