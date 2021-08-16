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Дождь. Талибы «наводят порядок» в Афганистане. Приговор Кире Ярмыш. Белорусу Латыпову дали 8,5 лет 16.08.2021

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Телеканал Дождь 16.08.2021. Талибы «наводят порядок» в Афганистане. Приговор Кире Ярмыш. Белорусу Латыпову дали 8,5 лет
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Телеканал Дождь - Талибы «наводят порядок» в Афганистане. Приговор Кире Ярмыш. Белорусу Латыпову дали 8,5 лет (16 Августа 2021)

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Опубликовано: 16 Августа 2021

Боевики «Талибана» (запрещен в России) вошли в Кабул — столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну — вместе с семьей он направился в Таджикистан. После переговоров в президентском дворце в Кабуле было принято решение, что управление страной переходит временному совету. 

 

*Решением Верховного суда России организация «Талибан» признана террористической и запрещена на территории РФ

 

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