Талибы захватили Афганистан. Антон Фургал - о снятии его с выборов в Госдуму. Протесты во Франции

Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу

Боевики «Талибана» (запрещен в России) вошли в Кабул — столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну — вместе с семьей он направился в Таджикистан. После переговоров в президентском дворце в Кабуле было принято решение, что управление страной переходит временному совету.

*Решением Верховного суда России организация «Талибан» признана террористической и запрещена на территории РФ

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