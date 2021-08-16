«Джин выпущен из бутылки»: Армен Гаспарян о причинах русофобии в СНГ и ее финансировании

«День позора для США»: Яков Кедми о результатах американского эксперимента в Афганистане

«Пойдет рикошетом!» Сатановский о тревожных последствиях победы талибов* для России

Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Семён Багдасаров.

- Чудовищный хаос в Кабуле

- Сайгон Байдена

- США бросили всех

- Бегство союзников

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Чудовищный хаос в Кабуле. Сайгон Байдена. США бросили всех. Бегство союзников. Спецэфир (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.