10 августа фигурист Алексей Ягудин выложил в соцсетях пост о том, как ему понравился Красноярск. В ответ ему пришло множество комментариев, люди негодовали из-за запаха гари, и других проблем города. На это им ответил Андрей Агафонов (советника губернатора): "Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд". Кроме того, чиновнику стало стыдно, что он из города, где люди ноют из-за смога. Таких он называет истеричками и "ноющей кучей".

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