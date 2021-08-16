Смотрите в этом выпуске: агония в аэропорту Кабула: в каком состоянии американцы оставляют страну; об итогах большой работы в Иркутской области, пострадавшей от паводков, губернатор доложил президенту; пожары в Якутии и наводнения на юге страны; жеребьевка определила места политических партий в бюллетене; Россия снимает ограничения на полеты в целый ряд стран; российские школьники — триумфаторы Международной олимпиады по географии; в финале турнира серии «Мастерс» нашему Даниилу Медведеву не было равных.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.