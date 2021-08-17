Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Полный контакт 17.08.2021

  1. Главная
  2. Вести FM
  3. Полный контакт
Полный контакт с Владимиром Соловьевым 17.08.2021
17.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 05.08.2021 04.08.2021 03.08.2021 29.07.2021 28.07.2021 27.07.2021
Еще

Полный контакт с Владимиром Соловьевым (17 Августа 2021)

137 просмотров
4
0
Поделиться
Полный контакт
Полный контакт
Подписаться

Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро! Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв, Борис Якеменко и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Сенсация. Талибы* принесли спокойствие в Кабул. Интервью посла РФ в Кабуле​ 17.08.2021Полный контакт 17.08.2021Время в 21:00 16.08.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 16.08.2021Политическая Россия. "Не русские, а ноющая кучка дерьма": чиновник из Единой России высказался о своём народе 16.08.2021Соловьёв LIVE. Чудовищный хаос в Кабуле. Сайгон Байдена. США бросили всех. Бегство союзников. Спецэфир 16.08.2021Перший Незалежний. Елена Бондаренко в ток-шоу "Эпицентр" 16.08.2021Дмитрий Гордон. Мерзавец от Лукашенко, бездарный Путин, Беленюк 16.08.2021Дождь. Талибы «наводят порядок» в Афганистане. Приговор Кире Ярмыш. Белорусу Латыпову дали 8,5 лет 16.08.2021Звезда LIVE. Талибан*. Угрозы для России 16.08.2021Вести в 20:00 16.08.2021Анатолий Шарий. Зеленский по-прежнему решает все 16.08.2021Особое мнение. Дмитрий Гордон 16.08.2021Стратегия с Анной Шафран 16.08.2021Соловьёв LIVE. Афганистан: что происходит? Что будет дальше? Армагедонныч 16.08.2021

Все ток-шоу