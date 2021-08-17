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Соловьёв LIVE. Сенсация. Талибы* принесли спокойствие в Кабул. Интервью посла РФ в Кабуле​ 17.08.2021

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Соловьёв LIVE 17.08.2021. Сенсация. Талибы* принесли спокойствие в Кабул. Интервью посла РФ в Кабуле​
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Соловьёв LIVE - Сенсация. Талибы* принесли спокойствие в Кабул. Интервью посла РФ в Кабуле​ (17 Августа 2021)

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Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Есть политические силы, спектр политических сил богатый, такое лоскутное одеяло. Не могу залезть в голову талибам (членам движения «Талибан», признанного террористическим и запрещенном в России. — Ред.), но логично было бы им иметь такую социальную подпорку, которая обеспечивала бы им максимально широкую поддержку всех политических сил, кроме того режима (президента Афганистана Ашрафа Гани). Но он сбежал, его нет уже больше», — заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что обычным чиновникам талибы гарантировали амнистию.

«Думаю, что перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть», — резюмировал посол.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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