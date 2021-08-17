60 минут. По горячим следам. Скончалась еще одна пострадавшая после взрыва автобуса в Воронеже 13.08.2021

В Пентагоне сегодня, наверное, продолжат утверждать, что "объекты", упавшие с вылетевшего из Кабула самолета с эвакуируемыми американцами, не обязательно были афганцами, которые в порыве отчаяния цеплялись за фюзеляж лайнера. Столь безумным способом они пытались покинуть Афганистан, опасаясь расправы от рук боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Заявление президента Джозефа Байдена, что позорное бегство США из Афганистана, как его оценивают сами американцы, является составной частью операции в этой стране, не выглядит убедительным. Два триллиона долларов, двадцать лет бесконечной войны и две тысячи погибших граждан США. Сам Байден в прямом смысле поспешно скрылся от назойливых журналистов, попытавшихся задать неудобные вопросы главе Белого дома.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. В Пентагоне сомневаются, что падавшие с самолета "объекты" были людьми (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.