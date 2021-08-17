Политолог, дипломат, экс-глава службы «Натив» Яков Кедми объяснил в эфире «Соловьев LIVE» насчет быстрого ухода со сцены армии Афганистана, которая так и не смогла дать отпор талибам (движение запрещено в РФ, в результате чего те захватили страну за весьма короткий срок. 15 августа «Талибан» заявил, что установил полный контроль над страной.

Кедми отметил, что у Ирака раньше была сильная армия, которую готовил СССР. А когда США подготовили свою иракскую армию, то она разбежалась под напором исламистов. «Неважно, кого они обучают. То, что они готовят, разбегается. Это было и во Вьетнаме. Американцы не умеют готовить чужие армии», – признал Кедми.

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Шок! Кедми одной фразой объяснил «исчезновение» армии Афганистана, тщательно подготовленной США (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.