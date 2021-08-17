Чего испугался запад после падения Кабула? Почему Вашингтон регулярно кидает своих союзников? Чему Афганистан может научить Украину? Слишком серьезно оказались расшатаны некоторые фундаментальные основы. Например, считалось, что такая великая страна, как США, всегда защищает слабых, угнетаемых, никого никогда не оставляет в беде, наедине с непримиримым врагом и так далее. На поверку же вышло совершенно иное.

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