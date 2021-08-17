Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Ничего личного 17.08.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 17.08.2021. Ничего личного
17.08.2021 16.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 06.08.2021 05.08.2021 04.08.2021
Еще

Место встречи - Ничего личного (17 Августа 2021)

256 просмотров
3
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Чего испугался запад после падения Кабула? Почему Вашингтон регулярно кидает своих союзников? Чему Афганистан может научить Украину? Слишком серьезно оказались расшатаны некоторые фундаментальные основы. Например, считалось, что такая великая страна, как США, всегда защищает слабых, угнетаемых, никого никогда не оставляет в беде, наедине с непримиримым врагом и так далее. На поверку же вышло совершенно иное.

 

Смотрите онлайн Место встречи Ничего личного (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. «Катастрофа для Америки» Байден оправдал бегство США из Афганистана и приплел Россию и Китай 17.08.2021Анатолий Шарий. Советский кошмар в центре Киева 17.08.2021Армен Гаспарян. Желания Латушко, откровения Януковича, киргизская хитрость и эстонская щедрость 17.08.2021Николай Стариков. Зачем Меркель летит в Москву и Киев 17.08.2021НАШ. Марафон. Встреча Зеленского и Байдена. Засилье секунд-хенда в Украине 17.08.2021От трёх до пяти 17.08.2021Персонально ваш. Игорь Минтусов 17.08.2021Дождь. Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией 17.08.2021Место встречи. Ничего личного 17.08.2021Анатолий Шарий. Байден. "Вы все сами виноваты. У меня все" 17.08.2021Соловьёв LIVE. Шок! Кедми одной фразой объяснил «исчезновение» армии Афганистана, тщательно подготовленной США 17.08.202160 минут. По горячим следам. В Пентагоне сомневаются, что падавшие с самолета "объекты" были людьми 17.08.2021Армен Гаспарян. Коррупция в политбюро Байдена, либералы о важности расстрельных списков, новая неудача Тимановской 17.08.2021Анатолий Шарий. В талибах виноват СССР 17.08.2021Утренний разворот. Майерс и Соломин. Головнин. Чернышов. Ройзман 17.08.2021

Все ток-шоу