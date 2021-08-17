Афганистан после захвата талибами. Приговор Кире Ярмыш. Порядок партий в бюллетене на выборах в Думу

Талибы «наводят порядок» в Афганистане. Приговор Кире Ярмыш. Белорусу Латыпову дали 8,5 лет

Движение «Талибан»* объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвало к возобновлению работы государственных структур. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителей талибов.



*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

В районе подмосковного города Кубинка во время тренировочного полета потерпел крушение опытный военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

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