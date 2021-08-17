Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией 17.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 17.08.2021. Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией
17.08.2021 17.08.2021 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021 15.08.2021 15.08.2021 14.08.2021 14.08.2021 13.08.2021
Еще

Телеканал Дождь - Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией (17 Августа 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 17 Августа 2021

Движение «Талибан»* объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвало к возобновлению работы государственных структур. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителей талибов.


*Решением Верховного суда России движение «Талибан» признано террористическими и запрещено на территории РФ

 

В районе подмосковного города Кубинка во время тренировочного полета потерпел крушение опытный военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. «Катастрофа для Америки» Байден оправдал бегство США из Афганистана и приплел Россию и Китай 17.08.2021Анатолий Шарий. Советский кошмар в центре Киева 17.08.2021Армен Гаспарян. Желания Латушко, откровения Януковича, киргизская хитрость и эстонская щедрость 17.08.2021Николай Стариков. Зачем Меркель летит в Москву и Киев 17.08.2021НАШ. Марафон. Встреча Зеленского и Байдена. Засилье секунд-хенда в Украине 17.08.2021От трёх до пяти 17.08.2021Персонально ваш. Игорь Минтусов 17.08.2021Дождь. Афганистан при талибах. Крушение Ил в Подмосковье. Путин утвердил план по борьбе с коррупцией 17.08.2021Место встречи. Ничего личного 17.08.2021Анатолий Шарий. Байден. "Вы все сами виноваты. У меня все" 17.08.2021Соловьёв LIVE. Шок! Кедми одной фразой объяснил «исчезновение» армии Афганистана, тщательно подготовленной США 17.08.202160 минут. По горячим следам. В Пентагоне сомневаются, что падавшие с самолета "объекты" были людьми 17.08.2021Армен Гаспарян. Коррупция в политбюро Байдена, либералы о важности расстрельных списков, новая неудача Тимановской 17.08.2021Анатолий Шарий. В талибах виноват СССР 17.08.2021Утренний разворот. Майерс и Соломин. Головнин. Чернышов. Ройзман 17.08.2021

Все ток-шоу