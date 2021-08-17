60 минут. По горячим следам. В Пентагоне сомневаются, что падавшие с самолета "объекты" были людьми 17.08.2021

Официальных властей в Афганистане пока нет, зато есть старший по Кабулу, сообщил посол РФ после первой встречи с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Один из них уже заявил в телеэфире, что афганским женщинам будет предоставлена возможность работать при условии, что они наденут никаб – мусульманский головной убор с узкой прорезью для глаз.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. В Пентагоне не считают провалом хаос в Кабуле (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.