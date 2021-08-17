Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. В Пентагоне не считают провалом хаос в Кабуле 17.08.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 2
60 минут 17.08.2021. Вечерний выпуск. В Пентагоне не считают провалом хаос в Кабуле
17.08.2021 17.08.2021 16.08.2021 16.08.2021 13.08.2021 13.08.2021 12.08.2021 12.08.2021 11.08.2021 11.08.2021
Еще

60 минут - Вечерний выпуск. В Пентагоне не считают провалом хаос в Кабуле (17 Августа 2021)

583 просмотра
6
0
Поделиться
2
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 17 Августа 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Официальных властей в Афганистане пока нет, зато есть старший по Кабулу, сообщил посол РФ после первой встречи с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Один из них уже заявил в телеэфире, что афганским женщинам будет предоставлена возможность работать при условии, что они наденут никаб – мусульманский головной убор с узкой прорезью для глаз.

 

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. В Пентагоне не считают провалом хаос в Кабуле (17 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
миха
17 Августа 2021, 19:34

Какая т..рь этот поляк

Ответить
Голосуйте:
-
0
Лариса
17 Августа 2021, 20:33
Закрывают видео чтобы американцы ничего не знали
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". СПЕЦЭФИР: США потерпели поражение в Афганистане? Может ли этот сценарий повториться у нас 17.08.2021Звезда LIVE. Талибан*. ПЕРЕЗАГРУЗКА 17.08.2021Соловьёв LIVE. СРОЧНО. Расстрел в аэропорту Кабула. Янки кинули всех. Лавров о талибах*. Михеев говорит 17.08.2021Между тем. Афганистан: чем грозит победа «Талибана»* 16.08.2021Открытый эфир. Афганский урок и первые ракеты мира 16.08.2021Время покажет 17.08.2021Вести в 20:00 17.08.2021Дождь. Афганистан в руках талибов. Атака на сторонников Навального. В Беларуси запретят Союз писателей? 17.08.2021Соловьёв LIVE. «Спасибо деду за победу». США сдают Афганистан. Кризис театра. Наши с Борисом Якеменко 17.08.2021НАШ. Важное. Заявление Байдена по Афганистану. Погром от Нацкорпуса 17.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс". Афганская трагедия. Визит Меркель в Украину. Тарифы 17.08.2021Стратегия с Анной Шафран 17.08.2021Особое мнение. Александр Проханов 17.08.2021Анатолий Шарий. Жизнь в двойных стандартах. Немцам - об Украине и не только 17.08.2021Константин Сёмин. Байден и Афган. Снова Першинги. Ловись, рыбка! Галопом по Европам 17.08.2021

Все ток-шоу